Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Duc Hai et la vice-présidente du conseil populaire de Vientiane, Lamphoy Siakkhachanh. Photo: VNA

Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Duc Hai, a reçu le 12 décembre à Hanoï une délégation du Conseil populaire de Vientiane, conduite par sa vice-présidente Lamphoy Siakkhachanh.Appréciant les résultats de la coopération bilatérale ces dernières années, Nguyen Duc Hai a déclaré que le Vietnam et le Laos maintenaient régulièrement des visites et contacts de haut niveau et des mécanismes de coopération sur tous les canaux, dont ceux entre leurs deux organes législatifs. Il a appelé les deux parties à travailler en étroite collaboration pour créer un cadre juridique favorable à la mise en œuvre des accords conclus par les deux gouvernements.Le vice-président de l'Assemblée nationale a salué les liens entre Hanoï et Vientiane comme un exemple de coopération décentralisée entre les deux pays.Le Parti et l'État vietnamiens ont créé et créeront encore des conditions favorables à la coopération entre Hanoï et Vientiane, a déclaré Nguyen Duc Hai, suggérant aux deux capitales, notamment à leurs conseils populaires, de continuer la mise en œuvre des accords signés pour faire des relations Hanoï-Vientiane l'une des preuves vivantes de l'amitié traditionnelle particulière entre le Vietnam et le Laos.Mme Lamphoy Siakkhachanh, pour sa part, a informé l'hôte des résultats de son entretien avec le Conseil populaire de Hanoï, lors duquel les deux parties ont partagé des expériences en matière d'évaluation et de supervision de la mise en œuvre de grands projets d'investissement, d’élaboration de résolutions de conseils populaires et de documents juridiques...Elle a également émis le souhait d’étudier des expériences vietnamiennes en matière d’édification de la loi sur la capitale. -VNA