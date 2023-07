Cao Bang (VNA) – Le général de corps d’armé Trân Quang Phuong, vice-président de l'Assemblée nationale, a visité et remis lundi 24 juillet des cadeaux aux familles des Invalides de guerre et des martyrs du district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord), à l’occasion de la 76ème Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Le vice-président de l’AN Trân Quang Phuong remet des cadeaux aux personnes méritantes à Cao Bang. Photo: VNA

Il a exprimé sa profonde gratitude aux familles méritantes et aux personnes ayant apporté une grande contribution à la cause de la libération et de la défense nationales.



Il a affirmé que le Parti, l'État et les peuples gardaient toujours à l’esprit les sacrifices des martyrs, des invalides de guerre pour l'indépendance et la liberté de la Patrie, souhaitant les voir continuer à faire des efforts pour améliorer leur vie, contribuer au développement local.



Il a également rendu visite au cimetière des martyrs de Tra Linh, district de Trung Khanh, lieu de repos de plus de 300 personnes qui se sont sacrifiés pour protéger la Patrie et Cao Bang.

Le vice-président de l’AN Trân Quang Phuong rend visite au cimetière des martyrs de Tra Linh, district de Trung Khanh, lieu de repos de plus de 300 personnes qui se sont sacrifiés pour protéger la Patrie et Cao Bang. Photo: VNA



A cette occasion, il a remis 30 cadeaux aux familles et aux personnes ayant rendu des services méritoires dans les deux districts de Nguyên Binh et Trung Khanh. -VNA