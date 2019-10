Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (droite) et le vice-ministre russe de la Défense Andrey Valeryevich Kartapolov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a affirmé que la Russie était un partenaire important et prioritaire de la politique extérieure du Vietnam et que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie s'était développé de manière fructueuse, dont les relations de défense constituant un pilier essentiel.

Truong Hoa Binh a fait cette déclaration lors d'une réception le 22 octobre à Hanoï du général de corps d’armée Andrey Valeryevich Kartapolov, vice-ministre de la Défense, chef du Département général des affaires politiques et militaires des forces armées de Russie, en visite officielle au Vietnam du 21 au 24 octobre.

Il a hautement apprécié la coopération en matière de défense et de technique militaire au cours de ces dernières années. Les ministères de la Défense des deux pays ont collaboré pour organiser des activités au cours de l’Année croisée Vietnam-Russie et Russie-Vietnam 2019-2020. L'armée vietnamienne a envoyé pour la première fois huit équipes aux Jeux internationaux de l'Armée 2019 « Armygames 2019 » et un navire de guerre pour une visite en Russie.

Le Vietnam est prêt à aider la Russie à développer des liens avec les états membres de l’ASEAN et à participer aux mécanismes de sécurité régionaux, a-t-il déclaré.

Truong Hoa Binh a suggéré à la Russie d’adhérer activement au mécanisme de réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM +), en particulier en 2020, lorsque le Vietnam assumera le rôle de président de l’ASEAN.

Il a affirmé son soutien au renforcement des relations de coopération entre le Département générale des politiques de l'Armée populaire du Vietnam et le Département général des affaires politiques et militaires des forces armées de Russie, dans des domaines prioritaires tels que l'éducation politique et idéologique, la formation du personnel, les communications militaires, les sciences sociales militaires, la lutte contre l’«évolution pacifique», la «révolution colorée»…, contribuant ainsi à consolider et à renforcer la coopération bilatérale dans la défense et les relations d’amitié traditionnelle.

Il a proposé aux deux ministères de la Défense de continuer à nouer des liens dans un avenir proche, conformément aux conventions bilatérales signées et aux accords internationaux.

Andrey Valeryevich Kartapolov, pour sa part, a déclaré que la Russie attachait toujours l’importance aux liens entre les deux nations, le considérant comme une tâche prioritaire.

Il a promis d'aider l'Armée populaire du Vietnam sous tous ses aspects, affirmant que le ministère russe de la Défense était prêt à aider le Vietnam à organiser les Jeux internationaux de l'Armée. -VNA