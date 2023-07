Le Caire (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang a eu mercredi 26 juillet au Caire des rencontres avec le président du Sénat égyptien Abdel-Wahab Abdel-Razek et le premier vice-président de la Chambre des représentants égyptienne Ahmed Saad El-Din Mohamed Abd El-Rehim.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang (gauche) et le président du Sénat égyptien Abdel-Wahab Abdel-Razek. Photo :VGP

Les dirigeants égyptiens ont salué la visite officielle du vice-Premier ministre Trân Luu Quang, exprimant leur conviction que cette visite contribuera à renforcer davantage les relations bilatérales.

Abdel-Razek s’est dit impressionné par les réalisations du développement socio-économique du Vietnam ainsi que par le développement florissant des relations Vietnam-Egypte au cours des 60 dernières années.

Entre-temps, El-Rehim a affirmé que l’État et le Parlement égyptiens attachent toujours une grande importance et souhaitent promouvoir l’amitié et la coopération traditionnelles avec le Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a déclaré que le Vietnam chérit toujours et souhaite intensifier les relations multiformes entre les deux nations et leurs organes législatifs de manière globale, efficace et pratique.

Le dirigeant vietnamien a exprimé son espoir que le Parlement égyptien continuera à soutenir l’expansion des relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays.

Il a hautement apprécié le rôle crucial et les contributions du Sénat et de la Chambre des représentants égyptiens à la construction et au développement de l’Egypte, ainsi qu’au développement des liens entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a espéré que les organes législatifs égyptiens continueront à soutenir le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires de la politique, de la diplomatie, du commerce et de l’investissement, et de l’éducation ; ainsi que de surveiller et de promouvoir la mise en œuvre effective des accords de coopération signés entre les deux pays.

Affirmant qu’il y a amplement de place pour que les deux pays renforcent leur coopération, les deux parties ont discuté des mesures visant à approfondir davantage l’amitié traditionnelle dans les temps à venir, y compris le maintien de l’échange de délégations à tous les niveaux, l’échange entre les peuples et la coopération parlementaire.

En ce qui concerne les relations économiques et commerciales, les deux parties ont convenu d’ouvrir davantage le marché pour leurs produits respectifs et d’encourager leurs entreprises à renforcer leurs relations et leur coopération dans l’industrie halal.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a suggéré que les deux parties envisagent de négocier des accords de coopération économique et commerciale dans les temps à venir afin de créer des percées dans les relations commerciales.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang et le premier vice-président de la Chambre des représentants égyptienne Ahmed Saad El-Din Mohamed Abd El-Rehim. Photo : VGP

Le dirigeant vietnamien a profité de l’occasion pour transmettre les invitations de visites officielles au Vietnam du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê à Abdel-Razek et à Hanafy Ali El-Gebali, président de la Chambre des représentants égyptienne.

Le même jour, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a eu une séance de travail avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, au cours de laquelle il a hautement apprécié le rôle joué par la ligue dans le maintien de la paix et de la stabilité et la promotion de la coopération politique, économique et culturelle.

Le Vietnam souhaite contribuer aux efforts de la Ligue arabe et de ses pays membres pour à la paix, la sécurité, la stabilité et le éveloppement durable dans la région et le monde, a-t-il déclaré, suggérant que les deux parties se coordonnent étroitement, renforcent les consultations et se soutiennent mutuellement dans le cadre des mécanismes multilatéraux tels que les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Pour sa part, Ahmed Aboul Gheit s’est engagé à faire des efforts pour promouvoir une coopération plus efficace entre la Ligue arabe et ses pays membres avec le Vietnam dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont assisté à la signature d’un protocole d’accord entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le secrétariat de la Ligue arabe, le premier document de coopération entre les deux parties qui comporte de nombreuses mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, culturel, de l’éducation, de la science et de la technologie. – VNA