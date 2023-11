Lors de l'entretien. Photo : VNA

Les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, sont maintenus de manière efficace. Des mécanismes de coopération en matière de défense ont été établis et activement mis en œuvre, contribuant au développement des relations bilatérales en matière de défense autant en termes d'ampleur et que de profondeur.Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination, de continuer à mettre en œuvre efficacement le Protocole pour la période 2019-2024 et le plan annuel de coopération, en portant la coopération en matière de défense à une nouvelle hauteur et contribuant au bon développement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable à long terme entre les deux natioans.En conséquence, les deux parties se concentreront sur les échanges de délégations à tous les niveaux, la formation des ressources humaines, la promotion de la sensibilisation des officiers et des soldats des deux armées à l'amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération intégrale entre les peuples et les armées des deux pays, le renforcement de la coordination dans la prévention et la lutte contre la criminalité transfrontalière, le passage illégal des frontières,…le soutien mutuel dans les forums et conférences multilatéraux militaires et de défense.En 2024, il y aura de nombreux événements significatifs pour les deux pays et les deux armées, notamment le 45e anniversaire du renversement du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979) au Cambodge (7 janvier 1979) et le 80e de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944), lors desquels les deux parties se coordonneront pour organiser des activités significatives.En outre, les deux parties se coordonnent étroitement pour organiser en décembre prochain le premier échange d'amitié en matière de défense frontalière entre les trois pays Vietnam - Cambodge - Laos et la réunion annuelle entre les trois ministres de la Défense.A cette occasion, le général Phan Van Giang a invité le ministre Tea Seiha et les rsponsables du ministère de la Défense et de l'Armée royale cambodgienne à assister au 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et à la 2e Exposition internationale de défense du Vietnam vers fin 2024. –VNA