Le vice-Premier ministre Le Minh Khai et Muraoka Tsugumasa, gouverneur de la préfecture japonaise de Yamaguchi. Photo : VNA

Hanoï, 7 septembre (VNA) – Le partenariat stratégique profond entre le Vietnam et le Japon se développe fortement, globalement et substantiellement avec une grande confiance politique, a déclaré le vice-Premier ministre Le Minh Khai lors de sa réception à Hanoï le 7 septembre, Muraoka Tsugumasa, gouverneur de la préfecture japonaise de Yamaguchi.Lors de la réception, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a souligné l'importance de la visite du gouverneur japonais au Vietnam alors que les deux pays célèbrent en septembre le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.Il a souligné que le Japon est le premier partenaire économique du Vietnam, le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD), le deuxième partenaire en matière de travail, le troisième partenaire en matière d'investissement et de tourisme et le quatrième partenaire en matière de commerce.Ces dernières années, les localités des deux pays ont également activement encouragé les échanges et les activités de coopération. À l'heure actuelle, environ 90 couples de localités ont établi des liens.Il convient de noter que la communauté vietnamienne, forte de plus de 430.000 personnes, constitue la deuxième plus grande communauté des étrangers au Japon, ce qui contribue concrètement à son développement socio-économique.Le vice-Premier ministre a également hautement apprécié la coopération entre le Vietnam et la préfecture de Yamaguchi. Il a remercié le gouverneur Muraoka Tsugumasa pour son soutien aux relations de coopération, en particulier avec la province vietnamienne de Binh Duong.Le gouverneur Muraoka Tsugumasa a déclaré que depuis que la province de Binh Duong et la préfecture de Yamaguchi ont signé un protocole d'accord de coopération en 2014, leur coopération culturelle, éducative et économique a obtenu des résultats positifs.Selon le gouverneur, c'est feu le Premier ministre Abe Shinzo qui a élevé les relations entre le Vietnam et le Japon au rang de partenariat stratégique profond pour la paix et la prospérité en Asie. Depuis que le Vietnam est passé à une économie de marché, les relations économiques entre les deux pays se sont de plus en plus développées.Il a déclaré que dans le contexte du ralentissement économique mondial, la croissance positive du Vietnam apportait une contribution significative à l’économie mondiale.Le responsable japonais a déclaré que la préfecture de Yamaguchi souhaitait accroître les investissements à l'étranger, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises au Vietnam.Il a demandé le soutien du gouvernement vietnamien à cet égard, notant qu'en juin, la préfecture a organisé un séminaire avec plus de 100 entreprises locales pour présenter les opportunités d'investissement au Vietnam. Elle organisera bientôt un voyage au Vietnam pour les entreprises japonaises afin de rechercher des opportunités d'investissement.- VNA