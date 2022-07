Hà Giang (VNA) – Le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, à la tête d’une délégation, a offert mercredi 27 juillet de l’encens en mémoire des martyrs au cimetière national de Vi Xuyên, dans la province de Hà Giang (Nord).

Le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh offre de l’encens en mémoire des martyrs au cimetière national de Vi Xuyên. Photo: VNA

Le dirigeant est accompagné du membre du Bureau politique et ministre de la Défense Phan Van Giang et des responsables de l’Office du gouvernement, de certains ministères et de la province de Hà Giang.

Dans une atmosphère solennelle et respectueuse, la délégation observé une minute de silence en mémoire des grands mérites de plus de 4.000 martyrs qui se sont sacrifiés héroïquement au champ d’honneur il y a plus de 40 ans à Vi Xuyên pour défendre la Patrie.

Le cimetière national des martyrs de Vi Xuyên est le lieu où reposent en paix 1.863 martyrs, dont plus de 1.600 martyrs de toutes les provinces et villes du pays qui ont bravement combattu et se sont sacrifiés pour défendre la frontière septentrionale.

Des centaines de tombes de martyrs n’ont pas encore été identifiées, les restes de plus de 2.000 martyrs n’ont pas été retrouvés en raison de la férocité de la guerre et du relief accidenté du lieu.

La délégation conduite par le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh rend hommage aux martyrs à Vi Xuyên. Photo: VNA

Après la cérémonie d’offrandes, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh et les membres de la délégation sont allés offrir de l’encens à la maison commémorative du Président Hô Chi Minh dans les enceintes du cimetière.

Dans l’après-midi, la délégation est allée offrir des fleurs et de l’encens pour rendre hommage aux martyrs sur la heuteur 468, dans village de Nam Ngat, commune de Thanh Thuy, district de Vi Xuyên.

A cette occasion, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a rendu visite et remis des cadeaux à trois familles de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution dans la ville de Hà Giang. – VNA