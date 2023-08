Yen Bai, 11 août (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a demandé aux localités de faire des investissements stratégiques et ciblés dans le cadre des trois programmes nationaux cibles pour une plus grande efficacité lors d'une visioconférence avec les 14 provinces des régions moyennes et montagneuses du Nord, le 10 août dans la province de Yên Bai.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang lors de la visioconférence. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre, qui est également à la tête du Comité central de pilotage des programmes nationaux ciblés, a déclaré que les localités devraient s'efforcer de décaisser intégralement les fonds transférés de 2022 à 2023 et au moins 90% du budget 2023.

Au cours de la période 2021-2025, plus de 47.000 milliards de dongs (2,7 milliards de dollars) ont été alloués aux provinces montagneuses et centrales du nord pour mener à bien les trois programmes cibles nationaux.

Au 30 juin, plus de 3.764 milliards de dongs ont été décaissés, soit 32,63 % du plan annuel, soit 4,43 % de plus que la moyenne du pays. Toutes les 14 localités ont déboursé leur propre budget pour les programmes, notamment Yen Bai, 100 %, Lao Cai et Ha Giang, plus de 65 %.

Le taux de pauvreté multidimensionnelle a chuté à 25,69% tandis que le taux de pauvreté des groupes ethniques minoritaires a été réduit de 3,61% en moyenne. Pas moins de 963 communes sur plus de 2.000 dans la région ont rempli les critères d'un nouveau développement rural.

Les participants à l'événement ont proposé des solutions pour résoudre les difficultés de mise en œuvre des programmes cibles nationaux et ont émis des avis sur le projet de loi foncière révisée.

Dans la matinée du même jour, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a également tenu une séance de travail avec les autorités de Yen Bai sur la mise en œuvre des programmes cibles nationaux.- VNA