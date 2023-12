Le vice-Premier ministre Le Minh Khai à la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une visioconférence nationale a eu lieu le 29 décembre pour faire le bilan des activités du secteur de l'inspection en 2023 et définir ses tâches pour 2024, en présence du vice-Premier ministre Le Minh Khai.



Selon le rapport présenté lors de la conférence, en 2023, le secteur de l'inspection a réalisé 7.689 inspections administratives et 193.774 inspections et contrôles sectoriels. La somme des infractions détectées grâce aux inspections a augmenté de près de 200% par rapport à 2022, et le montant proposé pour récupérer sur le budget de l'État a augmenté de plus de 600%.



Les agences compétentes ont reçu 422.601 pétitions de tous types et ont résolu 88,4% des plaintes et dénonciations relevant de leur pouvoir.



Le secteur de l’inspection a également découvert 114 affaires de corruption impliquant 176 personnes.



S'exprimant lors de l'événement, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a reconnu et apprécié les efforts, les réalisations et les contributions du secteur de l'inspection ces derniers temps.



En ce qui concerne les tâches pour les temps à venir, le vice-Premier ministre a demandé au secteur de l'inspection de se concentrer sur la mise en œuvre efficace de la loi sur l'inspection de 2022, d'élaborer et de mettre en œuvre des plans annuels d'inspection, y compris des inspections imprévues dans les secteurs et domaines sensibles à la corruption et aux comportements malsains, et de développer un personnel professionnel, responsable, discipliné et intègre. -VNA