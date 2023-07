Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoi a ouvert mardi 11 juillet le procès en première instance de 54 accusés dans l’affaire de vols de rapartriement au milieu de la pandémie de Covid-19.

Le parquet prononce l'acte d'accusation, le 11 juillet. Photo : VNA

Les accusés sont poursuivis pour "corruption active", "corruption passive", "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption", "escroquerie" et "usage abusif de leurs pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique".Parmi eux, 21 doivent répondre de "corruption passive", dont l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Tô Anh Dung, l’ancienne directrice du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères Nguyên Thi Huong Lan, l’ancien directeur adjoint du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères Dô Hoàng Tung, l’ancien vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoi Chu Xuân Dung.Selon l’acte d’accusation, en janvier 2020, la crise du Covid-19 a éclaté en Chine avec des évolutions complexes et évoluait de manière complexe. Devant cette situation, en mars 2020, le gouvernement a organisé un vol de sauvetage pour rapatrier 30 citoyens vietnamiens dans la ville de Wuhan, en Chine.Jusqu’en avril, le gouvernement a organisé un certain nombre de vols de sauvetage pour ramener des citoyens vietnamiens bloqués à l’étranger qui n’avaient qu’à payer leur billet d’avion et ne devaient pas payer leur quarantaine dans des installations militaires.En novembre 2020, en raison d’énormes besoins de retour des citoyens alors que les contraintes se posaient au niveau de la quarantaine et des coûts, le gouvernement a organisé à titre expérimental dix vols pour lesquels les rapatriés prennent volontairement à leur charge la totalité des dépenses occasionnées.Le gouvernement a également chargé à la mission de travail regroupant quatre ministères de la Santé, des Transports, de la Défense et des Affaires étrangères, et plus tard, le ministère de la Sécurité publique, de collaborer à l’organisation de ces vols.Durant le processus d’autorisation de vols, d’approbation de la quarantaine locale, de septembre 2020 à décembre 2022, certains fonctionnaires, représentants d’entreprise et intermédiaires ont commis des actes répréhensibles.Le parquet a établi que 25 personnes ont abusé de leurs pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique pour recevoit près de 165 milliards de dôngs de pots-de-vin, causant près de 10 milliards de dôngs de pertes. 23 représentants d’entreprise ont offert 226 milliards de dôngs de pots-de-vin, quatre intermédiaires ont versé plus de 74 milliards de dôngs de pots-de-vin et se sont appropriés près de 25 milliards de dôngs.Le jury comprend deux juges et trois assesseurs populaires. Le procès qui devrait durer un mois verra défiler près de 120 avocats. Le jury a également convoqué environ 60 tiers intéressés et 40 témoins. – VNA