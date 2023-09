Photo: ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, en particulier pendant la période de Covid-19, le tourisme vietnamien a fait de grands efforts, notamment en matière d’application de technologies, afin de s’adapter à la situation et de maintenir ses opérations de manière flexible. De nombreux produits touristiques intelligents ont ainsi été créés, permettant de répondre aux besoins des touristes.Selon son directeur Nguyen Trung Khanh, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a coopéré de manière proactive avec des partenaires nationaux et internationaux pour appliquer des technologies dans la promotion du tourisme. En 2021, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam s'est coordonnée avec Google pour lancer le projet Google Arts & Culture : Merveilles du Vietnam.Avec le soutien initial de Google, l’Autorité a lancé une campagne de promotion via des clips vidéo sur la plateforme numérique YouTube avec pour thème « Vietnam : Go for love ! ».En plus, de nombreuses autres activités de promotion du tourisme ont été lancées sur des sites Internet et des réseaux sociaux populaires tels que Facebook, Instagram, Zalo, Viber...