Hanoi (VNA) – Organisé du 5 au 17 novembre à Hai Phong, le Festival national de théâtre parlé de 2021 était le tout premier à allier le présentiel et la diffusion en ligne. Preuve, s’il en fallait une, de la capacité d’adaptation des professionnels du théâtre.

Une scène de "Ligne d’horizon". Photo: VOV

L’édition 2021 réunissait 14 troupes qui présentaient 20 pièces en compétition. Le Théâtre de la police populaire a concouru avec "Cœur de la ville" traitant de la lutte anti-corruption et "La barque de maman" consacrée à l’éducation patriotique.

"Pour pouvoir présenter ces pièces, nous avons bravé de grandes difficultés. La veille de la représentation, un de nos acteurs a été mis en quarantaine médicale et nous avons dû le remplacer d’urgence. En fait, l’épidémie de Covid-19 est un énorme défi pour tous les théâtres, tous les acteurs», a dit Dào Thanh Mai, actrice du Théâtre de la police populaire.

Si l’Histoire et l’actualité restaient les sujets dominants, plusieurs troupes ont exploité les thèmes de la vie sociale et de la famille. C’est le cas de la troupe de Haiphong avec Ligne d’horizon du metteur en scène Trân Ngoc Giàu.

"Nous nous intéressons au quotidien des familles, aux relations conjugales et extraconjugales, au rapport parents-enfants, à l’égalité dans la famille… ", a-t-il expliqué. "A cause de l’épidémie, je n’avais pas pu venir à Hai Phong au temps voulu pour monter la pièce et nous avons répété pendant plus d’une semaine seulement", a-t-il ajouté.

La pièce de Trân Ngoc Giàu faisait partie de celles qui ont été montées avec des répétitions accélérées pour être présentées au public aussitôt après la levée des restrictions, mais il y en avait aussi qui étaient en attente depuis plus de deux ans. Le public, lui, s’est montré enthousiaste.

"Je viens de voir une pièce vraiment émouvante. Ça fait tellement longtemps que je n’avais pas l’occasion d’aller au théâtre. Certes, le théâtre parlé n’est plus à la mode, mais ceux qui y tiennent comme moi ne veulent pas s’en priver", a dit un spectateur.

"Ça fait longtemps que je n’avais pas assisté à une si belle pièce qui nous donne des émotions vraiment rares et précieuses en ce temps d’industrie 4.0", a ajouté un autre.

"Les pièces en compétition lors de ce festival sont plus diversifiées et plus élaborées par rapport aux éditions précédentes", a commenté un professionnel.

"Etre roi" de la société Lê Ngoc. Photo: cand.com.vn



Le jury a remis la médaille d’or à "La barque de maman " du Théâtre de la police populaire, à "Ce qui reste" et "Destinée" du Théâtre dramatique du Vietnam, à "Village de jumeaux" du Théâtre dramatique de Hanoï, à "Trou noir" du Théâtre dramatique de l’armée et "Etre roi" de la société Lê Ngoc. Il a également attribué 3 médailles d’argent et 7 médailles de bronze. En ce qui concerne les prix individuels, 28 acteurs ont reçu une médaille d’or, 42 une médaille d’argent et 16 une médaille de bronze.

"Si ce festival a pu être organisé, c’est grâce à la volonté de fer des dirigeants du Département des arts de la scène qui ont tout fait pour ne pas manquer ce rendez-vous triennal. Et nous, les artistes, nous mourrions d’envie de monter sur scène, de nous rencontrer pour parler de notre métier et de mettre notre talent au service du public", a confié l’artiste émérite Xuân Bac, directeur du Théâtre dramatique du Vietnam.

Ce Festival national de théâtre parlé de 2021 était un effort des professionnels de la culture pour ramener la société à la vie normale. D’aucuns le considèrent comme un vaccin pour remonter le moral de la population qui est privée de représentations artistiques depuis trop longtemps. – VOV/VNA