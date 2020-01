L'ambiance du Têt à Jakarta. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ambassades du Vietnam en République de Corée, Indonésie, Argentine, République tchèque et à Hongkong (Chine), ont organisé les 11 et 12 janvier diverses activités pour célébrer le Têt du Rat 2020.

À Séoul, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Nguyen Vu Tu a informé les Viet kieu de la situation économique du pays lors de ces derniers temps, ainsi que des réalisations obtenues dans les relations entre les deux pays.

Saluant les activités s'orientant vers la Patrie des Associations des Vietnamiens, des étudiants, des femmes et des entreprises du Vietnam en République de Corée, l'ambassadeur vietnamien a souhaité qu'elles s'efforcent de porter les relations de coopération et d'amitié Vietnam-République de Corée à une nouvelle hauteur, en l'honneur du 28e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Quelque 190.000 Vietnamiens vivent et étudient en République de Corée.

À Jakarta, l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie Pham Vinh Quang a formulé ses meilleurs vœux du Têt aux Viet kieu, amis indonésiens et internationaux à l'occasion du Nouvel An lunaire.

Rappelant les réalisations remarquables enregistrées par le Vietnam en 2019, l'ambassadeur Pham Vinh Quang s'est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et l’Indonésie seront renforcées en 2020, année durant laquelle les deux pays sont membres non permanents au conseil de sécurité de l'ONU.

En Argentine, l'ambassadeur Dang Xuân Dung a appelé les Viet kieu à préserver la culture vietnamienne et à rester attachés à leur pays d'origine.

A Prague, le programme "Têt festival 2020" a été organisé par l'Association des étudiants vietnamiens en République tchèque. Les jeunes ont confectionné du banh chung et d’autres plats traditionnels du Têt.

A Hong Kong (Chine), le consulat général du Vietnam a également organisé un programme du Têt à destination des Vietnamiens résidant sur place. -VNA