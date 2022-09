Prévisions sur la trajectoire du typhon Noru. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, tôt le matin du 26 septembre, le super-typhon NORU est entré en Mer Orientale. Lundi à 04h00, son épicentre se trouvait à environ 810 km à l'est de l’archipel de Hoang Sa (Paracels), avec des vents de 118-149 km/heure.



Selon les prévisions, le 28 septembre à 04h00, l’épicentre du typhon se trouverait à environ 170 km à l'est du continent de Da Nang - Binh Dinh, avec des vents de 134-166 km/heure. Dans les 48-72 heures suivantes, le typhon NORU toucherait la zone centrale du Centre et s'affaiblirait progressivement en une dépression tropicale.



Face au super-typhon NORU, le ministère de la Santé demande aux Services de la Santé des villes et provinces côtières de Quang Ninh à Binh Thuan, aux unités relevant du ministère de la Santé au Nord et au Centre, de suivre de près les évolutions du typhon sur les médias pour avoir un plan de réponse adaptée.



Il leur demande également d’assurer des services d’urgence 24h/24, d’être prêts à accueillir des victimes du typhon et des pluies… Il est conseillé aux provinces côtières et zones montagneuses de prévenir les risques d'inondations et de glissements de terrain, d’assurer un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels pour la population, de préparer des produits chimiques et du matériel nécessaires à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles, aux recherches et au sauvetage…