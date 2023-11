Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Sommet Vietnam-Asie sur les villes intelligentes 2023, sur le thème « Exploration de données – Construire des villes intelligentes pour le développement durable », s'est ouvert le 29 novembre à Hanoï, discutant du processus et des défis liés à la capitale.

Co-organisé par le Service municipal de l'Information et des Communications et l'Association des logiciels et des services des technologies de l'information (VINASA), le sommet de deux jours présente le programme de transformation numérique et de développement de la ville intelligente de Hanoï d'ici 2025, avec une vision pour 2030. Il sollicite également la contribution d'experts et les entreprises concernant ce problème et promeut la coopération commerciale entre les entreprises informatiques de Hanoï et étrangères.

Pour atteindre ces objectifs, trois tables rondes sur gouvernement-citoyens-entreprises, technologie-données-connectivité et collaboration-développement sont prévues.

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, a déclaré que le modèle de ville intelligente durable vers laquelle la capitale s’oriente offrirait un environnement de vie de haute qualité, pratique, sûr et convivial pour tous les résidents. La ville vise à établir une administration au service du développement des organisations et des entreprises dans une économie dynamique, avec un accent mis sur l'économie numérique.

Le vice-ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Huy Dung, a souligné que le développement des villes intelligentes au niveau local doit être étroitement intégré au processus de transformation numérique. Les deux devraient être inséparables et non redondants, et placer les personnes au centre.

Le président de VINASA, Truong Gia Binh, a déclaré que Hanoï avait besoin de mécanismes distinctifs et exceptionnels pour attirer les talents au Vietnam et à l'étranger, tout en prenant la tête des initiatives de formation informatique en matière de matériel et de logiciels. -VNA