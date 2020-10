Le président de la VCCI Vu Tien Loc prend la parole au ommet d’affaires États-Unis - Vietnam 2020. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Placé sous le thème « Un partenariat fiable pour une prospérité durable », le Sommet d’affaires États-Unis - Vietnam 2020 a été organisé ce vendredi 9 octobre à Hanoï, sous forme de visioconférence, par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre de Commerce américaine (Amcham).

Sommet qui marque le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Duy Dông, alors qu’à cause de la pandémie de Covid-19, les investissements directs étrangers (IDE) dans le monde connaîtront une chute qui pourrait atteindre 40% en 2020, le Vietnam en a attiré pour plus de 21 milliards de dollars, ce qui lui permet de réaliser une croissance de 2,12% au cours de ces 9 derniers mois.

« Le Vietnam est un partenaire fiable du gouvernement américain », a-t-il fait observer. « Cet événement vise à renforcer les échanges entre les investisseurs et à encourager les grands groupes américains à s’implanter dans notre pays. C’est aussi une bonne occasion, pour les entreprises vietnamiennes, de chercher des opportunités de coopération de façon à pouvoir participer à la chaîne d’approvisionnement mondiale. Afin d’attirer des investissements de qualité venant des grands groupes mondiaux, le Vietnam a créé un groupe de travail spécifique».

Grâce aux efforts visant à améliorer son environnement d’affaires et à l’efficacité de ses mesures drastiques contre la Covid-19, le Vietnam est devenu une destination sûre et attrayante pour les investisseurs étrangers, dont les Américains, a souligné Myron Brilliant, vice-président de l’Amcham, avant de plaider pour une coopération accrue entre l’Amcham et le VCCI dans les temps à venir.

« Malgré certains problèmes existants, nos deux parties ont su trouver des terrains d’entente, permettant aux entreprises américaines de s’implanter au Vietnam. Ce sommet est une bonne occasion pour nous de réfléchir à de nouvelles mesures visant à intensifier la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs phares tels que l’énergie, l’agriculture, la propriété intellectuelle, les technologies numériques », a-t-il dit. -VOV/VNA