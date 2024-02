Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong est allé offrir de l'encens le 7 février pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans la maison 67 . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du Nouvel An du Dragon 2024, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong est allé offrir de l'encens le 7 février pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans la maison 67 du site de la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh au palais présidentiel.Inaugurée le 20 juillet 1967, la maison 67 se situe à 30 m derrière la maison sur pilotis où vécu le Président Hô Chi Minh. C’était le lieu de réunion du Président Hô Chi Minh et du Bureau Politique pendant l’escalade militaire des Américains au Nord (1967-1969), aussi le lieu où il fut aussi soigné et où il rendit son dernier souffle. Ce lieu conserve encore de nombreux souvenirs associés à sa vie et à sa carrière.Le Président Hô Chi Minh a consacré toute sa vie à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti, de la nation, du peuple vietnamien et d'amis internationaux. Il a laissé au Parti, au peuple et aux générations présentes et futures un précieux héritage idéologique, un brillant exemple de moralité et de style de vie. -VNA