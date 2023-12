Hanoi (VNA) – Le gouvernement a émis la résolution n°192 prolongeant jusqu’au 31 décembre 2024 la période expérimentale des paiements par le portefeuille électronique Mobile Money pour les biens et services de faible valeur.

Le gouvernement a donné le feu vert à la prolongation jusqu’à fin 2024 du service Mobile Money. Photo: CTV



Selon le ministère de l’Information et de la Communication, début mai 2023, le nombre de clients utilisant les services Mobile Money dépassait les 3,9 millions, soit trois fois plus qu’à la même période de 2022. La mise en œuvre expérimentale de ce service stimulera le développement des paiements électroniques et facilitera l’accès aux services commerciaux en ligne pour les habitants des régions rurales, montagneuses, maritimes et insulaires.

En mars 2021, le Premier ministre avait approuvé la décision de lancer la mise en service de Mobile Money pour une durée de deux ans, à compter du 9 mars 2021, à l’échelle nationale.

Fin 2021, les opérateurs de téléphonie mobile VNPT, Viettel et Mobifone ont lancé leur application Mobile Money. Cette solution financière se révèle à la fois sûre et pratique. Son déploiement s’inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de développement des moyens de paiement dématérialisé pour la période 2021-2025, ainsi que dans le cadre d’un nouvel arrêté sur les paiements électroniques.

Mobile Money permet d’envoyer et de recevoir de l’argent, de régler des achats et des services directement via un téléphone portable, sans passer par une tierce partie. Cette application est liée au numéro de téléphone de l’utilisateur. Il est important de noter que ce service est bien plus simple à utiliser que les portefeuilles électroniques. Contrairement à ces derniers, qui nécessitent une connexion obligatoire à un compte bancaire pour effectuer des virements, Mobile Money est directement alimenté par le crédit du téléphone. De plus, un téléphone portable standard suffit pour utiliser Mobile Money, alors que les portefeuilles électroniques doivent obligatoirement être installés sur des smartphones.

Ce service permet d’utiliser son numéro de téléphone pour régler des biens et services de faible valeur, effectuer des transferts d’argent, réaliser des dépôts et retraits d’argent directement dans les magasins du réseau ou les points de transactions des opérateurs dans tout le pays, sans nécessiter de compte bancaire ni l’utilisation d’un smartphone ou d’une connexion Internet. – CVN/VNA