La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan décerne l’Ordre du Travail de 2e classe à des élèves. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a décerné le 15 décembre à Hanoï l’Ordre du Travail à 16 élèves primés aux Olympiades internationales de différentes matières de l'année scolaire 2022-2023.



En outre, neuf élèves ont reçu des certificats de mérite du Premier ministre pour leurs résultats exceptionnels lors des Olympiades internationales 2023 de différentes matières et de concours internationaux de recherches scientifiques et techniques.



Lors de la rencontre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a souligné que ces dernières années, le Parti et l'État avaient pris plusieurs politiques spéciales en faveur de l'éducation et de la formation.



L'éducation et la formation du pays s’améliore de plus en plus, grâce aux efforts de l'ensemble du système politique et du peuple, notamment du ministère de l'Éducation et de la Formation. Les réalisations importantes obtenues par ce secteur ont contribué à la formation des ressources humaines pour le développement national ces derniers temps, a déclaré Vo Thi Anh Xuân.



Elle a demandé au secteur de l'éducation et de la formation de proposer des politiques pour promouvoir au mieux la force intellectuelle du Vietnam.



Cette année, le Vietnam a remporté 8 médailles d'or, 12 d'argent, 12 de bronze et 4 certificats de mérite aux Olympiades internationales de différentes matières, outre des prix à la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) aux Etats-Unis. -VNA