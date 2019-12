Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a exhorté le secteur du travail, des invalides et des affaires sociales à faire avancer la rénovation, à développer le marché du travail en ligne avec les normes internationales.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, lors de la vidéoconférence, le 25 décembre à Hanoi. Photo : VNA

S’adressant à une vidéoconférence du secteur tenu mercredi 25 décembre à Hanoi, la dirigeante vietnamienne a estimé que le secteur a accompli trois objectifs de percée en 2019, à savoir le renforcement institutionnel, l’amélioration de la qualité de l’enseignement professionnel et le développement du marché du travail.Le secteur a également résolu les problèmes en suspens relatifs à la vérification et la reconnaissance des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, et au renforcement du travail de protection et de soin des enfants.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a félicité le secteur d’avoir accompli un avant terme le plan quinquennal 2016-2020 dans le domaine du travail et de l’emploi, d’avoir prêté une attention adéquate à la réduction de la pauvreté.Sur la base de la résolution N°85/2019/QH14 de l’Assemblée nationale sur le Plan de développement socio-économique 2020, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales devrait élaborer d’urgence un plan de mise en œuvre de la résolution sous la direction du gouvernement et du Premier ministre, a-t-elle indiqué.Le ministère est chargé d’étudier et de mettre en œuvre le travail de perfectionnement institutionnel avec l’accent mis sur la construction d’un système de documents juridiques pour institutionnaliser les grandes options du Parti dans la période à venir, a ajouté Nguyên Thi Kim Ngân.Elle a demandé au ministère de réviser et d’évaluer les politiques de sécurité sociale dans chaque domaine, d’appliquer pleinement les politiques promulguées sur les traitements préférentiels pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, de mettre en œuvre persévéramment les objectifs de réduction durable de la pauvreté et de continuer de s’intéresser à l’égalité des sexes. – VNA