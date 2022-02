Des élèves primaires à Long An retournent à l'école; Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 18 février, le ministère de l'Éducation et de la Formation a tenu un webinaire pour évaluer les résultats de l'enseignement général au premier semestre de l'année scolaire 2021-2022.



Lors de la réunion, le vice-ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Huu Do, a évalué que dans le contexte de COVID-19, les localités et les écoles avaient mis en œuvre des tâches du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022 de manière flexible, créative et adaptée à la situation.



Pour le 2e semestre, il a souligné que l'objectif primordial était d'assurer la sécurité dès le retour des élèves à l’école. Le vice-ministre a encouragé les écoles à faire des efforts pour limiter les cours en ligne, à rester vigilantes à l’épidémie tout en évitant toute panique inutile.



Concernant la mise en œuvre du nouveau programme d'enseignement général en cette conjoncture difficile en raison de l'épidémie, le vice-ministre a indiqué que les localités devaient accorder une grande attention à la qualité. Il a demandé aux localités de mener dès maintenant les préparatifs pour l'année scolaire 2022-2023.



Nguyen Huu Do a également souligné l’importance de la formation des enseignants, de la création d’un environnement de travail dynamique, créatif et convivial pour les enseignants.-VNA