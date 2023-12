Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong prend la parole lors de la 32e Conférence de la diplomatie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a assisté à l'ouverture de la 32e Conférence de la diplomatie, placée sur le thème "Promouvoir le rôle pionnier, édifier une diplomatie intégrale, moderne et solide pour mener à bien la Résolution du 13e Congrès national du PCV", mardi matin 19 décembre à Hanoï.



Cet événement vise à passer en revue les réalisations du secteur diplomatique lors de ces derniers temps et à définir des tâches majeures pour les années à venir.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a salué les contributions importantes et significatives du personnel travaillant dans le secteur diplomatique.



Selon lui, la situation mondiale et régionale devrait connaître des évolutions complexes et imprévisibles dans les temps à venir. Il est donc nécessaire de suivre de près les évolutions de la situation extérieure et d'évaluer correctement les impacts sur le Vietnam.



En outre, il faut continuer à suivre de près la Résolution et la ligne diplomatique du 13e Congrès national du Parti et les résolutions du Comité central, les directives du Bureau politique, du Secrétariat et les programmes d'action du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, ainsi que renforcer les analyses, les prévisions, les consultations pour s’adapter aux nouvelles situations.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a insisté sur la nécessité de combiner le pouvoir de la nation avec la force du temps, d'harmoniser les relations entre les intérêts nationaux et les obligations et responsabilités internationales.



Il faut poursuivre avec persévérance le principe de l'indépendance nationale et du socialisme et faire preuve de flexibilité dans la stratégie, selon le leader du PCV.



Nguyen Phu Trong a appelé à veiller à promouvoir la solidarité et le consensus au sein du Parti, de l'armée et de tout le peuple. Les mécanismes de coordination entre la diplomatie du Parti, la diplomatie de l'État, la diplomatie populaire avec les activités diplomatiques dans tous les domaines doivent continuer à être innovés et perfectionnés, contribuant à créer une synergie, à réaliser l'objectif de défense précoce et de loin de la Patrie, à préserver un environnement pacifique et stable, et à créer les conditions les plus favorables au développement national.



Le secrétaire général du PCV a également demandé d’améliorer la structure organisationnelle et les qualités et le professionnalisme du personnel du secteur diplomatique.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son prend la parole. Photo: VNA



Écoutant les instructions du secrétaire général Nguyen Phu Trong, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a appelé les délégués à se concentrer sur l’analyse des problèmes existants, leurs causes subjectives et objectives, et à définir des orientations pour accomplir avec succès les tâches assignées par le Parti et l'État.



La 32e Conférence de la diplomatie se poursuit jusqu'au 23 décembre. -VNA