Cérémonie en mémoire de l’ancien président Le Duc Anh à l’ambassade du Vietnam en Indonésie. Photo : VNA

Jakarta (VNA) – Le secrétaire général de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), Lim Jock Hoi, est venu le 4 mai à l’ambassade du Vietnam en Indonésie pour rendre un dernier hommage à l’ancien président vietnamien Le Duc Anh.



Il était accompagné par le secrétaire général adjoint Hoang Anh Tuan et des cadres du secrétariat de l’ASEAN.



Dans le registre de condoléances, le secrétaire général de l’ASEAN a adressé ses profondes condoléances au Vietnam. Il a apprécié les contributions de l’ancien président Le Duc Anh au développement du Vietnam, notamment à l’adhésion du pays à l’ASEAN en 1995.



L’ancien président et général d’armée Le Duc Anh, né en 1920, est décédé le 22 avril 2019, à 20h10, à son domicile hanoien des suites d’une maladie grave. Durant ses plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, Le Duc Anh a beaucoup contribué à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l’État vietnamiens. -VNA