Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi salue les agents sanitaires de Hanoi qui sont en première ligne de la lutte anti-Covid-19, soulignant la nécessité d'investissements dans ce secteur. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - À l’approche de la Journée des médecins du Vietnam le 27 février, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Dinh Tiên Dung, s’est rendu le 21 février au Service municipal de la Santé et à l'hôpital Saint-Paul pour rendre hommage aux agents sanitaires qui sont en première ligne de la lutte anti-Covid-19.

Il a demandé aux autorités municipales d’augmenter les investissements dans le secteur de santé, de définir que ces investissements sont dans l'intérêt du peuple, pour un peuple en bonne santé physique et mentale, apte à édifier et défendre la Patrie.

Il a en outre demandé au secteur de la santé de se concentrer sur la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, de continuer à déployer la campagne vaccinale de printemps, de prêter attention à un contrôle efficace des autres maladies, de minimiser la mortalité due aux épidémies, et d’améliorer davantage les examens et traitements des patients.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Dinh Tiên Dung, offre des cadeaux aux médecins de l'hôpital Saint-Paul. Photo: VNA



Il a également demandé à l’hôpital Saint-Paul de redoubler d’efforts pour optimiser ses potentialités, en vue de bien accomplir les missions assignées. -VNA