Le roman-poème Luc Vân Tiên de Nguyên Dinh Chiêu a été traduit en ukrainien. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA)- L'ambassade du Vietnam en Ukraine, en collaboration avec plusieurs unités de l'Ukraine a organisé le 18 juillet une cérémonie à la Bibliothèque de livres pour enfants de la ville de Kiev pour présenter le roman-poème Luc Vân Tiên du poète Nguyên Dinh Chiêu traduit en ukrainien.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien Nguyên Hông Thach a souligné que dans le contexte de guerre en Ukraine, la présentation de cette œuvre à un grand nombre d'Ukrainiens était une activité significative, contribuant à élargir des échanges culturels et à la compréhension entre les deux peuples.

Pour sa part, le président de l’organisation «Initiative d’Ukraine» Yuri Kosenko a souligné que Nguyên Dinh Chiêu n'était pas seulement un grand poète mais aussi un poète-soldat anticolonial typique, faisant preuve d'une force morale extraordinaire. Par conséquent, la présentation de cette œuvre en ukrainien à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance est un événement significatif pour honorer le nom et la carrière de ce poète.

A cette occasion, le linguiste Hoang Tuan Vu, enseignant au département de langue vietnamienne de l'Institut des langues de l'Université nationale de Kiev, a présenté une analyse de la valeur de la poésie et de la littérature de Luc Vân Tiên.

Cette cérémonie a vu la présence de nombreux représentants d'organisations et associations ukrainiennes, d'amateurs de la littérature vietnamienne. En outre, la cérémonie a également vu la participation en ligne via la plateforme Zoom d'étudiants ukrainiens suivant des cours de vietnamien et d'amateurs de l’œuvre « Luc Vân Tiên » au Vietnam comme en Ukraine.

Nguyên Dinh Chiêu, né le 1er juillet 1822, est un exemple typique de dépassement des difficultés de la vie et de la poursuite de l’enseignement et de l’apprentissage tout au long de sa vie, conformément à l’esprit de la Charte de l’UNESCO.

En outre, il pratiquait également la médecine orientale pour soigner les maladies et sauver les gens. Sa poésie, pleine d’humanité, encourage le patriotisme, loue les gens prêts à faire de bonnes actions pour le bien de la communauté.

Ses œuvres principales sont toutes composées en écriture Nôm (écriture démotique sino-vietnamienne). La plus célèbre est le roman en vers Luc Van Tien, qui contient de nombreuses leçons sur la moralité et les bonnes traditions de la nation.

La décision de l’UNESCO de s’associer à la célébration du 200e anniversaire de la naissance du poète Nguyên Dinh Chiêu en 2022 a été prise lors de sa 41e session à Paris en novembre 2021 – VNA