Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (droite) et Mme Humile Mashatile, épouse du vice-président sud-africain Paul Mashatile. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), a reçu le 14 décembre à Hanoï Mme Humile Mashatile, épouse du vice-président sud-africain Paul Mashatile.Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté du potentiel de coopération entre le Vietnam et l'Afrique du Sud et sont convenues de coordonner les activités contribuant au renforcement des relations d’amitié entre les deux peuples.Phan Anh Son a précisé qu’au cours des dernières années, les relations Vietnam-Afrique du Sud s’étaient développées dans de nombreux domaines comme économie, commerce, technologie... Les deux parties ont encore beaucoup de potentiel de coopération dans les domaines du tourisme, des échanges culturels, de l'art et de l'éducation, de l'exploitation minière...Il a souhaité que Mme Humile Mashatile crée les conditions et encourage les agences et organisations sud-africaines à accorder plus d'attention au renforcement des relations avec le Vietnam ; crée l'Association d'amitié Afrique du Sud-Vietnam et présente des partenaires au VUFO et à l'Association d'amitié Afrique du Sud-Vietnam.Humile Mashatile, de son côté, a déclaré que la visite de la délégation sud-africaine visait à poursuivre les résultats de la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en Afrique du Sud en septembre 2023. Lors de cette visite, les deux parties ont discuté de la coopération dans de nombreux domaines tels que la politique, la sécurité, l'économie, l'éducation, la culture... Le Vietnam et l'Afrique du Sud partagent de nombreuses similitudes historiques.Les deux pays doivent continuer à promouvoir la coopération dans des activités qui apportent des avantages pratiques aux peuples, telles que l'éducation, les échanges culturels, la réduction de la pauvreté..., a-t-elle conclu. -VNA