Hanoi (VNA) - L'économie verte est depuis longtemps une tendance inévitable de bien des pays pour soutenir une croissance économique durable respectueuse de l'environnement.

Photo : VNA

Ces dernières années, la région du Nam Bô Oriental, avec son rôle de locomotive économique du pays, a accéléré la mise en œuvre de plans et de stratégies de développement économique vert afin de favoriser sa restructuration économique associée au renouvellement de son modèle de croissance verte, en intégrant celle-ci dans ses plans de développement socio-économique.



L'économie verte est une économie avec de faibles émissions, une utilisation efficace et économique des ressources naturelles et garantissant l'équité sociale.



Dans le processus de reprise et de développement socio-économique de la période post-COVID-19, les activités économiques du Vietnam, de la région Sud-Ouest en particulier, ont montré des signes de relance. De nombreuses localités et entreprises ont élaboré des stratégies e plans d'action pour rechercher des modèles de production innovants et durables.

Photo : VNA

Pour Hô Chi Minh-Ville, l'idée d'une économie verte qui à la fois répond aux besoins de la croissance économique et résout les défis environnementaux a été évoquée assez tôt par de nombreux chercheurs.



La plupart des études s'accordent sur le point de vue selon lequel le développement économique vert se concentre sur trois piliers que sont l'industrie, l'agriculture et les services, dans lesquels le développement de l'industrie verte se concentre sur deux objectifs. Le premier est de limiter les émissions de carbone, de dioxyde de carbone et de produits chimiques nocifs dans les parcs industriels et les zones franches. Le 2e est de rechercher et de développer de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles machines respectueuses de l'environnement, etc.



Ces derniers temps, la province de Dong Nai se concentre sur le développement durable, le développement économique vert et respectueux de l'environnement.



Selon la vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Thi Bich Ngoc, avec plus de 400 parcs industriels en exploitation, leur développement dans le sens du respect de l'environnement mobilisera d'importantes ressources du secteur privé pour des solutions vertes. Cela apportera une contribution significative aux efforts du Vietnam pour répondre au changement climatique, promouvoir la croissance verte et l'économie circulaire, démontrant la volonté politique du gouvernement vietnamien de bien mettre en œuvre ses engagements en matière de développement durable. - VNA