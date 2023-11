Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement Surya Deva a salué les activités mises en œuvre par Hô Chi Minh-Ville dans ce domaine, en particulier les méthodes et les résultats de son programme de réduction de la pauvreté multidimensionnelle.

Le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan (à gauche) et le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement Surya Deva, à Hô Chi Minh-Ville, le 10 novembre. Photo: VNA

Il a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan, vendredi 10 novembre à Hô Chi Minh-Ville.Vo Van Hoan a déclaré que le Vietnam en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, respectent, protègent et promeuvent toujours les droits de l’homme, plaçant l’homme au centre et le considérant comme le sujet et la force motrice du processus de développement.Hô Chi Minh-Ville vise le développement durable, s’intéresse aux questions de développement du genre et du rôle des femmes dans la société, met en œuvre des politiques de réduction de la pauvreté multidimensionnelle, respecte et crée les conditions pour le développement de la liberté religieuse, des minorités ethniques et des communautés vulnérables, a-t-il affirmé.Le responsable a souligné que la ville lie toujours le développement économique à la résolution des problèmes sociaux et à la protection de l’environnement, répondant ainsi à l’engagement du Vietnam d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.Surya Deva a informé son hôte de l’objectif de sa visite de travail au Vietnam et dans ses différentes localités, qui est de comprendre les résultats, les défis, les priorités et les besoins de coopération du Vietnam dans le domaine du droit au développement.Il a déclaré que les pratiques efficaces de la ville constituent des leçons précieuses, contribuant à promouvoir le partage d’expériences et l’apprentissage mutuel entre les localités du monde entier dans la mise en œuvre d’activités connexes. – VNA