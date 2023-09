Une entreprise japonaise opèrent à Binh Duong. Photo: baobinhduong

Binh Duong (VNA) - Le programme « Rencontre avec le Japon 2023 » (Meet Japan 2023) visant à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (21 septembre 1973 - 2023) a eu lieu vendredi 8 septembre dans la province de Binh Duong (Sud).



Organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Binh Duong, le ministère des Affaires étrangères du Vietnam et la préfecture japonaise de Yamaguchi, la « Rencontre avec le Japon 2023 » était une opportunité pour la province de Binh Duong et ses partenaires japonais d’évaluer les résultats de la coopération au cours des derniers temps et de définir des orientations futures, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre le Vietnam et le Japon.



Le programme a réuni environ 400 représentants du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, responsables de la préfecture de Yamaguchi, de la province de Binh Duong et d’autres localités vietnamiennes, ainsi que ceux d’associations et organisations vietnamiennes et japonaises.



Dans son discours, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient à exploiter les potentiels de la coopération, favorisant davantage la coopération au développement entre les provinces et villes du Vietnam et les partenaires japonais.



Il a exhorté les responsables des parties d'analyser conjointement les opportunités, les difficultés et les défis, pour définir les orientations, tâches et solutions dans les temps à venir.



Le programme « Rencontre avec le Japon 2023 » comprenait de nombreuses activités, dont des rencontres avec des partenaires japonais.



Actuellement, la province de Binh Duong compte plus de 300 entreprises japonaises opérant dans plusieurs secteurs sur son sol.



La préfecture de Yamaguchi et la province de Binh Duong ont signé un protocole d'accord de coopération amicale en décembre 2014. -VNA