Programme Dream Orchestra au théâtre Suntory Hall à Tokyo. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Dans la soirée du 3 octobre, l'Orchestre symphonique du Festival Vietnam-Japon a donné une représentation du programme Dream Orchestra au théâtre Suntory Hall à Tokyo, au Japon.

Ce spectacle faisait partie d'une série de performances qui se déroulent dans six villes et préfectures du pays du "Soleil Levant" du 2 au 10 octobre, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



L'Orchestre symphonique du Festival Vietnam-Japon est composé de 60 artistes, dont la moitié sont des artistes japonais et l'autre moitié des artistes vietnamiens, sous la direction du célèbre chef d'orchestre vietnamien Dong Quang Vinh. C'est la première fois qu'un orchestre symphonique composé d'artistes vietnamiens et japonais est dirigé par un chef vietnamien.



Ta Quang Dong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que Dream Orchestra était un programme spécial qui a suscité des émotions impressionnantes chez le public japonais, marquant la première fois qu'un orchestre symphonique vietnamo-japonais se produisait. En particulier, c'est la première fois que le public japonais peut apprécier la combinaison d'instruments de musique traditionnels vietnamiens et d'un orchestre symphonique.



Tran Ly Ly, directrice par intérim du Département des arts du spectacle, a estimé qu'avec le succès de l'Orchestre symphonique du Festival Vietnam-Japon, il y aurait davantage de programmes artistiques entre le Vietnam et le Japon.



Akihiko Fukai, président de la banque Gunma, a qualifié cette représentation d'extrêmement unique, attrayante et réussie. Il a souligné que le spectacle témoignait du renforcement et de l'approfondissement des échanges culturels entre les deux pays. Grâce à ces échanges de coopération approfondis et riches, les relations bilatérales sont à un stade de maturité et extrêmement bonnes.



Pendant sa tournée au Japon, l'orchestre se produira à Tokyo, dans les préfectures de Gunma, d'Iwate, de Fukushima, de Miyagi et de Nara.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dong (gauche) rencontre l'ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo. Photo: VNA



Le même jour, à Tokyo, la délégation du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, dirigée par son vice-ministre Ta Quang Dong, a eu une séance de travail avec l'ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo.



Le vice-ministre vietnamien a informé son hôte des activités d'échange culturel entre le Vietnam et le Japon, en mettant l'accent sur l'Orchestre symphonique du Festival Vietnam-Japon. Selon lui, de nombreuses activités d'échange culturel ont été organisées dans les deux pays, tant au niveau central que local.



Il a adressé ses remerciements à l'ancien Premier ministre Fukuda ainsi qu'au gouvernement japonais pour leur soutien au Vietnam, notamment dans les domaines des sports, de la culture et du tourisme.



L'ancien Premier ministre Fukuda a exprimé sa volonté de contribuer davantage à la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine de la culture et souhaité à l'Orchestre symphonique du Festival Vietnam-Japon une série de performances réussies au Japon. -VNA