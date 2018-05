Le Prof. Trân Van Tho. Photo : baodatviet.vn.



Hanoï (VNA) - Trois Vietnamiens se sont vus décerner l’Ordre du Trésor sacré de l’Empereur du Japon. Ce sont le Professeur Trân Van Tho, membre du groupe des conseillers économiques du Premier ministre vietnamien, et deux anciens cadres de l’ambassade du Japon au Vietnam.



L’Ordre du Trésor sacré a été institué le 3 janvier 1888 par l'Empereur Meiji. Il récompense les personnes qui ont rendu des services distingués, tant civils que militaires, au pays.



Cette distinction a été décernée au Professeur Trân Van Tho pour ses contributions au développement de la coopération économique entre les deux pays, ainsi qu’au renforcement de la compréhension mutuelle.



Trân Van Tho est né en 1949 dans la province de Quang Nam (au Centre). Il est venu au Japon en 1967 pour faire ses études grâce à une bourse d’études octroyé par le Gouvernement japonais.



Après avoir obtenu un doctorat en économie de l’Université Hitotsubashi, il a travaillé pour le Centre d'études économiques du Japon. Il est devenu ensuite Professeur de l’Université Obirin (Tokyo).



De 2000 jusqu’à aujourd'hui, il travaille comme professeur en économie à l’Université Waseda (Tokyo).



En 1993, le Prof. Trân Van Tho a été invité à participer au groupe des conseillers économiques du Premier ministre Vo Van Kiêt, et ensuite au Conseil d'études politiques du Premier ministre Phan Van Khai.



Il est également l’un des fondateurs du Centre économique Asie-Pacifique à Hanoi, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.



En 2017, le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc l’a nommé au poste de membre du groupe des conseillers économiques du Premier ministre. -NDEL/VNA