Fukuoka (VNA) - Le président Vo Van Thuong a visité le 30 novembre l'Université de Kyushu dans le cadre de sa visite officiel au Japon.

Le président Vo Van Thuong visite le 30 novembre l'Université de Kyushu. Photo: VNA

Lors d'une rencontre avec le directeur de l'Université Kyushu Ishibashi Tatsuro et les étudiants vietnamiens qui y font leurs études, il a hautement apprécié les réalisations et les orientations de développement de l'université, qui correspondent à sa réputation, son prestige et son histoire de plus de 110 ans.

Il a salué l'intention de l'Université d'élargir l'enseignement et d'accueillir davantage d'étudiants vietnamiens grâce à des programmes de coopération avec des établissements d'enseignement vietnamiens.

Il a en outre profité de l'occasion pour demander à l'Université de renforcer la collaboration avec les Universités et localités vietnamiennes afin d'améliorer la qualité des ressources humaines du pays.

Le président Vo Van Thuong a également eu une rencontre cordiale avec d'éminents étudiants vietnamiens de l'Université, au cours duquel il a exprimé sa satisfaction quant à leurs résultats d’études.

Il les a encouragés à continuer d'élargir leurs connaissances, de promouvoir la solidarité, de se soutenir mutuellement et de se donner la main pour construire une communauté vietnamienne forte au Japon, devenant ainsi un pont reliant les deux nations.

Dans l'après-midi, le président Vo Van Thuong, son épouse et sa suite ont quitté Fukuoka pour le Vietnam, clôturant sa visite officielle au Japon à l'invitation de l'Etat japonais.-VNA