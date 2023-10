Le président de la République Vo Van Thuong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong participera au 3e Forum de « la Ceinture et la Route » qui aura lieu à Pékin en Chine, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.



Il sera accompagné d’une délégation de haut niveau lors de ce voyage effectué du 17 au 20 octobre sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping.



Le thème de ce forum est "Coopération de haute qualité de la Ceinture et la Route : ensemble pour un développement et une prospérité communs". -VNA