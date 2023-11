Le président Vo Van Thuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – A l'invitation de son homologue américain, Joe Biden, le président Vo Van Thuong et son épouse assisteront à la Semaine des dirigeants économiques de l' APEC 2023 (APEC Economic Leaders' Week) et mèneront des activités bilatérales aux Etats-Unis du 14 au 17 novembre.Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le chef de l’Etat et son épouse seront accompagnés d’une délégation de haut niveau. -VNA