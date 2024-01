Le président Vo Van Thuong s'exprime à la foire du district de Thanh Chuong pour accueillir le Printemps. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la République Vo Van Thuong s'est rendu le 17 janvier à la province de centrale de Nghe An (Centre) pour adresser ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) et offrir des cadeaux aux habitants du district de Thanh Chuong, aux officiers et aux soldats du poste de garde-frontière de la porte frontalière de Thanh Thuy de cette localité.

À cette occasion, le président Vo Van Thuong a visité les stands présentant les spécialités locales et les produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit) de Nghe An lors de la foire et du programme artistique pour accueillir le Printemps.

Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié l'organisation du Parti, les autorités et la population du district de Thanh Chuong pour avoir surmonté les difficultés, s’être unis et efforcés d'améliorer la situation socio-économique locale. Le taux de pauvreté du district n'est que de 3,4%, celui des ménages au seuil de la pauvreté étant de 5,7%, soit inférieur à la moyenne de la province.

Le président a appelé ces derniers à faire des efforts pour développer davantage la localité, améliorer la vie des gens, réaliser bien le bien-être social et réduire le nombre de ménages pauvres et ceux au seuil de la pauvreté.

À cette occasion, le président Vo Van Thuong et les dirigeants du Front de la Patrie du Vietnam, de la Confédération générale du travail du Vietnam, de la Croix-Rouge du Vietnam et de la province de Nghe An ont remis des cadeaux du Têt aux familles des personnes ayant rendu service à la Patrie et à leurs familles, aux familles pauvres et aux travailleurs.

Le président Vo Van Thuong rend visite aux officiers et aux soldats du poste de garde-frontière de la porte frontalière de Thanh Thuy. Photo: VNA



Toujours le même matin, le président Vo Van Thuong a rendu visite et a souhaité une bonne année aux officiers et aux soldats du poste de garde-frontière de la porte frontalière de Thanh Thuy.

Le président a félicité les officiers et les soldats pour leurs réalisations obtenuess dans une zone importante, contribuant à défendre la frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

En soulignant l'importance de la porte frontalière de Thanh Thuy dans les activités économiques et commerciales, le président a déclaré que la bonne mise en œuvre des activités d'immigration et d'import-export contribuerait à promouvoir le développement socio-économique de Nghe An ainsi qu'à préserver la frontière de paix, de stabilité et de développement.

Il a également demandé au commandant des gardes-frontières de Nghe An et du poste frontalière de Thanh Thuy de prendre soin des soldats en service pendant le Têt. -VNA