Le président Vo Van Thuong rend visite aux familles touchées par la crue soudaine à Lao Cai

Lao Cai (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rendu visite et a offert vendredi 22 septembre des cadeaux aux familles victimes de la crue soudaine dans la commune de Liên Minh, chef-lieu de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord).



Liên Minh est une commune démunie de Sa Pa. Elle compte quatre parmi les sept hameaux en situation extrêmement difficile et 3.739 habitants, répartis en cinq ethnies, dont 168 familles démunies, 255 familles quasi démunies.



La crue historique s'est produite de la nuit du 12 septembre 2023 au petit matin du 13 septembre dernier, causant des dégâts extrêmement importants, faisant cinq morts et deux disparus. Les forces compétentes communales continuent à rechercher les personnes disparues.



Le président Vo Van Thuong a adressé ses sincères condoléances aux familles qui souffrent des pertes causées la crue soudaine. Il a demandé aux autorités locales de continuer à mobiliser les forces de recherche et de secours, à aider les familles en détresse et à faire rapport sur les dégâts afin de venir en aide d'urgence aux populations locales.



Il a également demandé aux autorités provinciales de travailler avec les unités compétentes pour trouver des solutions répondant aux aspirations légitimes de la population.



Il a souhaité qu'avec le soutien des autorités locales et de la communauté sociale, les habitants locaux surmontent les difficultés pour stabiliser rapidement leur vie et reprendre leur travail pour le développement économique comme avant. -VNA