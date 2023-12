Le président Vo Van Thuong remet des cadeaux à des familles de personnes méritantes et des ménages particulièrement défavorisés dans la commune de Binh Thuan. Photo: VNA



Quang Ngai (VNA) - Dans l'après-midi du 23 décembre, le président Vo Van Thuong, en tournée dans la province de Quang Ngai (Centre), a rendu visite à la commune de Binh Thuan, district de Binh Son.



La commune de Binh Thuan a répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité en 2022 et s’efforce actuellement de satisfaire aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité.



La commune de Binh Thuan a été choisie comme site pour construire le système portuaire en eau profonde de Dung Quat avec de nombreux projets industriels clés. Depuis 2005, dans la commune, l'État s'est concentré sur l'investissement et l'attraction d’investissements dans 47 projets d'une superficie de 633,45 hectares.



Lors de sa rencontre avec des habitants locaux, le président Vo Van Thuong leur a offert des cadeaux. Il a déclaré se réjouir de l’amélioration continue des conditions de vie des habitants de la commune de Binh Thuan.



Le chef de l’Etat a demandé aux dirigeants du district de Binh Son et de la province de Quang Ngai d'accorder une plus grande attention à la réduction de la pauvreté dans cette commune pour accélérer ce travail. Il a également ordonné aux autorités locales d’accorder une attention particulière au relogement d’habitants au service de projets de développement socio-économique pour assurer la vie matérielle et culturelle des personnes concernées.



A cette occasion, le président Vo Van Thuong a remis des cadeaux aux familles des personnes méritantes et aux ménages particulièrement défavorisés dans la commune de Binh Thuan.-VNA