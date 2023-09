Le président Vo Van Thuong rencontre le 26 septembre à Hanoï la délégation du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et du club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rencontré le 26 septembre à Hanoï la délégation du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et du club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés".

Étaient présents à la rencontre l'ancien vice-président Truong My Hoa, présidente du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et du club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés" et 100 délégués membres du Fonds, du club, des bienfaiteurs et des étudiants exemplaires.

Le président Vo Van Thuong a exprimé sa joie devant les résultats pratiques et significatifs apportés par le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et le club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés" au cours de ces dernières années. Il a affirmé la nécessité de continuer à maintenir les activités du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh ; à fournir des assistances pratiques aux étudiants issus de minorités ethniques.

Après 25 ans de création, le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh a accordé des bourses à de nombreux étudiants exemplaires issus de minorités ethniques à travers le pays. De nombreux étudiants ont participé à des projets de formation approfondie organisés par le fonds, apportant ainsi une contribution importante à l'amélioration de la qualité des ressources humaines de haute qualité du pays.

Les délégués ont affirmé que le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et le club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés" sont des adresses permettant aux Vietnamiens dans et hors du pays d'envoyer des dons et d'exprimer leur amour, leurs sentiments et leurs responsabilités envers le pays. -VNA