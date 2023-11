Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ambassadeur vénézuélien Juan Carlos Fernandes Juarez. Photo : VNA



Le président Vo Van Thuong et Mme Khamphao Ernthavanh, ambassadrice du Laos au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 8 novembre à Hanoï les ambassadeurs du Venezuela et du Laos venus présenter leurs lettres de créance.En recevant l'ambassadeur vénézuélien Juan Carlos Fernandes Juarez, le président Vo Van Thuong a estimé que pendant le mandat de l'ambassadeur, les relations de coopération Vietnam-Venezuela connaîtraient de nouveaux succès.L'ambassadeur vénézuélien a déclaré que le Vietnam et le Venezuela entretenaient des relations d’amitié traditionnelles étroites. De nombreuses délégations de ministères, de secteurs et d'entreprises vietnamiennes se sont rendues au Venezuela pour chercher des opportunités de coopération et d'investissement, en particulier dans le secteur de l'énergie. L'ambassadeur a souhaité que les deux parties favorisent fortement leur coopération dans ce domaine.Juan Carlos Fernandes Juarez a convenu de renforcer davantage la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Venezuela. Il s’est déclaré convaincu que le Comité intergouvernemental des deux pays coordonnerait activement et déploierait efficacement des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l’aviation, de la santé, des technologies...Vo Van Thuong a proposé que les deux parties intensifient les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, souhaitant que le président vénézuélien Nicolas Maduro se rende bientôt au Vietnam. Le Comité intergouvernemental des deux pays déploiera prochainement des mesures pour éliminer les difficultés et les obstacles, promouvoir les activités de coopération, notamment dans le domaine de l'énergie, a-t-il ajouté.En recevant Mme Khamphao Ernthavanh, le président Vo Van Thuong l’a félicité pour sa nomination comme ambassadrice du Laos au Vietnam.Khamphao Ernthavanh a affirmé qu'elle ferait de son mieux pour cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.Vo Van Thuong a souligné que par leurs actions, les deux parties s'efforceraient d'approfondir les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.Le président a souligné que l'année 2024 revêtait une signification très particulière pour le gouvernement et le peuple du Laos en tant que président de l'ASEAN/AIPA. Il a affirmé que les agences vietnamiennes compétentes soutiendraient et coordonneraient activement afin que l'ambassadrice puisse accomplir avec succès ses fonctions au Vietnam. - VNA