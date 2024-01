Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président Vo Van Thuong a reçu lundi à Hanoï le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, actuellement en visite officielle au Vietnam.



Le président Vo Van Thuong s’est déclaré convaincu que cette visite du président de l'Assemblée nationale bulgare contribuerait à renforcer les relations traditionnelles entre le Vietnam et la Bulgarie. Selon lui, elle marque également le début de nombreux événements qui seront organisés pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2025).



Le président vietnamien a remercié l'Assemblée nationale bulgare pour son soutien à la ratification des accords entre l'Union européenne et le Vietnam, dont l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam qui avait été ratifié avant la visite en Bulgarie en septembre 2023 du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, ouvrant ainsi des opportunités de coopération en matière d'investissement entre les deux pays.



Le Vietnam apprécie également le soutien de la Bulgarie dans les mécanismes bilatéraux et multilatéraux, y compris le mécanisme de coopération entre l'ASEAN et l'UE, tout en remerciant la Bulgarie d'avoir soutenu sa candidature au Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025, a déclaré Vo Van Thuong.



Pour les temps à venir, le chef de l'État vietnamien a émis le souhait de renforcer les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, les échanges entre les députés vietnamiens et bulgares, ainsi que les échanges entre les localités...



Le Vietnam souhaite accueillir de plus en plus de touristes bulgares, a-t-il ajouté.



Vo Van Thuong a proposé à Rossen Dimitrov Jeliazkov et à l'Assemblée nationale bulgare de continuer à créer des conditions favorables aux Vietnamiens en Bulgarie, et d'encourager la Commission européenne (CE) à lever prochainement le «carton jaune» contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé sur les produits aquatiques vietnamiens.



Il a également suggéré que les deux parties poursuivent leur coopération et partagent leur vision sur les questions régionales et internationales, en appelant l'Assemblée nationale bulgare à soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN visant à résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), à encourager toutes les parties à mettre en œuvre pleinement et sérieusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à négocier et élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international.



Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, a exprimé son espoir que les deux parties mettront en œuvre activement les mécanismes de coopération disponibles, notamment les réunions du Comité intergouvernemental Vietnam-Bulgarie.



Admirant les dernières réalisations du Vietnam en matière de développement, il a émis le souhait de coopérer avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la défense et de la sécurité, etc.



Le président de l'Assemblée nationale bulgare a également déclaré souhaiter que le Vietnam serve de passerelle pour promouvoir la coopération entre la Bulgarie et l'ASEAN, ainsi que la coopération entre l'ASEAN et l'UE. -VNA