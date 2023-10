Le président Vo Van Thuong (gauche) et Cai Qi, membre permanent du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat et chef du Bureau du Comité central du Parti communiste chinois (PCC). Photo: VNA



Pékin (VNA) – Dans le cadre de sa participation au 3e Forum de la "Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, le président Vo Van Thuong a rencontré le 19 octobre à Pékin Cai Qi, membre permanent du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat et chef du Bureau du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).



Le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam et la Chine étaient des pays voisins proches en termes d'institutions politiques, de voies de développement et d'objectifs de construction du socialisme.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent une grande importance à la consolidation et au développement du partenariat de coopération stratégique intégral avec le Parti, l'État et le peuple chinois, considérant qu'il s'agit là d'un choix stratégique et d'une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, a déclaré le président Vo Van Thuong.



Il a proposé à la Chine de continuer à faciliter l'expansion des importations de produits agricoles vietnamiens, d'augmenter les investissements dans de grands projets au Vietnam, de renforcer la connectivité en matière d’infrastructures routières et ferroviaires, de promouvoir la coopération dans l'économie numérique, d’améliorer la capacité de développement des infrastructures et ressources humaines numériques, de développer la coopération culturelle et les échanges entre les peuples pour consolider les bases d'une amitié à long terme au bénéfice des relations entre les deux pays.



Sur la base des perceptions communes de haut niveau, le chef de l’Etat vietnamien a proposé que les deux parties contrôlent et résolvent de manière satisfaisante les désaccords et les problèmes existants dans les relations entre les deux pays, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, dans l'intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

De son côté, Cai Qi a affirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une orientation prioritaire dans sa politique étrangère pour les voisinages et qu'elle était prête à travailler avec le Vietnam pour renforcer les échanges stratégiques, promouvoir les relations entre les deux Partis, les deux pays, vers un développement continu et durable à long terme.



Il a convenu de promouvoir l'expansion de la coopération économique et commerciale, la connectivité en matière d’infrastructures de transport et la coopération dans l'économie numérique ; d’encourager les entreprises chinoises à continuer à accroître leurs investissements au Vietnam ; d’améliorer la fréquence et la qualité de la coopération décentralisée, contribuant au développement du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays. -VNA