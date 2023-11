Le président Vo Van Thuong et son épouse effectueront une visite officielle au Japon du 27 au 30 novembre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation de l'État japonais, le 26 novembre, le président vietnamien Vo Van Thuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau ont quitté la capitale Hanoï pour une visite officielle au Japon du 27 au 30 novembre.



Il s'agit de la première visite officielle au Japon du président Vo Van Thuong en tant que chef d'État et de la quatrième visite au Japon de présidents vietnamiens depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



La délégation accompagnant le président Vo Van Thuong et son épouse comprend, entre autres, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, le chef du bureau présidentiel Le Khanh Hai, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, et le ministre des Transports Nguyen Van Thang.



L'année 2023 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, également les neuf ans de l’élévation des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique approfondi.-VNA