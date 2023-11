Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse effectueront du 27 au 30 novembre une visite officielle au Japon, à l’invitation de l’Etat japonais, a déclaré mercredi 15 novembre à Hanoi la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, à la presse.

Le président Vo Van Thuong. Photo : VNA

''Dans le contexte du développement fort et intégral du partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon, et à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam-Japon, nous sommes déclarés convaincus que la visite du président Vo Van Thuong contribuera à approfondir davantage les relations entre les deux pays, les portant à une nouvelle hauteur, et de manière substantielle, efficace et à long terme dans tous les domaines, pour la paix, la stabilité, la détermination et le développement dans chaque pays ainsi que dans la région et dans le monde'', a dit Pham Thu Hang. -VNA