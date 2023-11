Le président Vo Van Thuong et des habitants de la commune de Suoi Trai. Photo: VNA

Phu Yen (VNA) - Dans la matinée du 11 novembre, le président Vo Van Thuong est allé assister à la Journée de Grande Union Nationale au village de Xay Dung, commune de Suoi Trai, district de Son Hoa, province de Phu Yen (Centre).



Suoi Trai est une commune montagneuse du district de Son Hoa, province de Phu Yen, à plus de 50 km de la ville de Tuy Hoa. Le village de Xay Dung est situé au centre de la commune de Suoi Trai et compte 187 ménages avec 984 personnes, dont 171 ménages issus de minorités ethniques. C'est un village qui fait encore face à de nombreuses difficultés, avec plus de 60% des ménages étant pauvres ou quasi pauvres. Ces dernières années, de grands efforts ont été faits pour améliorer les conditions de vie des habitants locaux.



Se réjouissant des résultats encourageants obtenus par la population locale en matière d’amélioration des conditions de vie, le président Vo Van Thuong a souligné que la grande union nationale était une tradition précieuse.



Selon le chef de l’Etat, vu le taux de pauvreté toujours élevé, la tâche la plus importante pour les habitants de la commune de Suoi Trai est de s'unir pour réduire durablement la pauvreté, avec une diminution de 3 à 4 % ou plus chaque année.



Vo Van Thuong a notamment appelé la population à oeuvrer ensemble pour maintenir la sécurité et l'ordre dans le village et la commune, à promouvoir la vigilance et lutter contre la propagande hostile à la grande union nationale.



Il a également encouragé les autorités du district de Son Hoa à poursuivre les efforts d’améliorer les conditions de vie de la population et de renforcer la grande union nationale.



A cette occasion, le président de la République a remis des cadeaux à des personnes exemplaires de la localité.



Auparavant, il est allé rendre hommage aux Morts pour la Patrie au monument commémoratif de Nui Nhan. -VNA