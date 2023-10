Le président de la République, Vo Van Thuong, à l'aéroport international de Pékin vers le midi du 17 octobre (heure locale). Photo : VNA

Pékin (VNA) - Le président de la République, Vo Van Thuong, est arrivé à l'aéroport international de Pékin vers le midi du 17 octobre (heure locale), entamant sa participation au 3e Forum de "la Ceinture et la Route " pour la coopération internationale à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.Il s’agit du premier voyage d’affaires du président Vo Van Thuong en Chine et aussi de la première activité multilatérale à l'étranger du président Vo Van Thuong dans ses nouvelles fonctions.Selon le programme prévu, lors de ce forum, le président vietnamien assistera à la cérémonie d'ouverture du forum, à la réunion de haut niveau sur l'économie numérique. Il aura des rencontres bilatérales avec les dirigeants de certains pays et d'organisations internationales participant au forum. Enfin, il rencontrera de hauts dirigeants chinois et travaillera avec des responsables de plusieurs grandes entreprises chinoises dans les domaines de la technologie et des télécommunications. –VNA