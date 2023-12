Le président Vo Van Thuong et les responsables de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont organisé le 29 décembre à Hanoï une conférence politico-militaire de l'Armée 2023 afin d'évaluer la mise en œuvre des tâches militaires en 2023 et de définir les tâches pour 2024.

S'exprimant lors de la conférence, le président Vo Van Thuong a estimé qu’en 2023 la Commission militaire centrale et les dirigeants du ministère de la Défense avaient correctement rempli leur rôle de consultation stratégique auprès du Parti et de l'État en matière de militaire et de défense nationale. Ils ont proposé de nombreux stratégies, points de vue et nouveaux contenus.

L'ensemble de l'armée maintient une préparation au combat stricte, en gérant rigoureusement l'espace aérien, les zones maritimes, les frontières, les zones intérieures, le cyberespace et les zones clés.

Le travail d'intégration internationale et de diplomatie de défense est mené de manière active, flexible, substantielle et efficace. Il continue d'être un point positif parmi les piliers de la diplomatie du Parti, de la diplomatie d'État et de la diplomatie populaire.

Le président Vo Van Thuong à la conférence. Photo: VNA



En ce qui concerne les orientations et les tâches pour 2024, le président Vo Van Thuong a demandé à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense de continuer à bien remplir leur rôle de consultation stratégique auprès du Parti et de l'État en matière de militaire et de défense nationale.

Il les a également exhortés à continuer de consulter et de promulguer des lignes directrices, des politiques et des lois sur la défense militaire et nationale afin de répondre aux exigences et aux tâches dans de nouvelles conditions.

La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense continuent de comprendre profondément la politique de défense nationale dans la nouvelle situation.

Le président a souligné l'importance d'accorder une attention particulière à la construction de l'organisation du Parti de l'Armée, en mettant l'accent sur la politique, l'idéologie et la moralité, ainsi que sur la formation d'une équipe de cadres et d'officiers puissante. -VNA