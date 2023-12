Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau du président a tenu le 28 décembre à Hanoï une conférence pour résumer ses travaux en 2023 et déployer ses tâches en 2024.

S'exprimant lors de la conférence, le président Vo Van Thuong a hautement apprécié le Bureau du président pour avoir activement conseillé le président et les vice-présidents dans l'accomplissement des tâches assignées par le Parti et l'État dans les domaines de la défense et de la sécurité, du droit, de l'émulation et des récompenses, du soin des habitants et de la grande union nationale.

Le Bureau a aussi donné des conseils sur la mise en œuvre d'importantes activités extérieures du pays, accueilli de nombreux dirigeants nationaux et mené des activités extérieures multilatérales et bilatérales, conseillé le président sur l’exercice des fonctions d’un membre du Bureau Politique. Le Bureau s'est coordonné efficacement avec les agences, départements, ministères, secteurs et unités connexes pour accomplir la tâche de servir le président.



En 2024, le bureau et les agences connexes devraient renforcer leur solidarité, bien accomplir la tâche de servir le président et les vice-présidents pour assurer la meilleure image des représentants du pays.



Le bureau devrait rechercher de manière proactive et mettre en œuvre efficacement les plans de travail du président et des vice-présidents pour bien remplir ses fonctions consultatives ; coordonner avec les agences compétentes pour améliorer la qualité du travail de consultations, en particulier pour les activités liées aux affaires étrangères.



Le président a souhaité que les dirigeants et chaque cadre et fonctionnaire du Bureau accomplissent au mieux les tâches qui leur sont assignées, s'efforcent d'améliorer constamment la qualité des consultations avec la plus grande responsabilité et le plus grand dévouement. - VNA