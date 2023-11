San Francisco (VNA) – Le président Vo Van Thuong a rencontré jeudi 16 novembre à San Francisco, aux États-Unis, le Premier ministre canadien Justin Trudeau à l’occasion de sa participation à la 30e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.

Le président Vo Van Thuong (à gauche) et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, à San Francisco, aux États-Unis, le 16 novembre. Photo: VNA

La rencontre a eu lieu au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques (1973-2023) et le 6e anniversaire du partenariat intégral Vietnam-Canada (2017-2023).Les deux dirigeants se sont félicités du développement continu du partenariat intégral Vietnam-Canada, notant que le commerce bilatéral a atteint plus de 7 milliards de dollars en 2022, soit un bond de près de 17% par rapport à 2021, ce qui fait du Vietnam le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN et du Canada le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique.Les échanges entre les peuples poursuivaient leur dynamique. Le Vietnam compte près de 20.000 étudiants au Canada, avec la 8e plus grande représentation nationale de tous les pays dans les universités canadiennes. La communauté vietnamienne au Canada, forte de 300.000 personnes, sert d’un pont de plus en plus important entre les deux pays.Le président Vo Van Thuong a exhorté les deux parties à maintenir leurs échanges de haut niveau et à tous les niveaux, à renforcer leur coopération décentralisée et à maintenir les mécanismes de dialogue existants sur la diplomatie, la défense et la sécurité, l’économie et le commerce afin de promouvoir un partenariat global plus approfondi, stable et substantiel.Il a également demandé au Premier ministre Justin Trudeau et au gouvernement canadien de continuer de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Canada, de soutenir le Vietnam pour participer plus activement et plus efficacement aux opérations de maintien de la paix.Le président Vo Van Thuong a déclaré que le Vietnam saluait la visite du Premier ministre Justin Trudeau au Vietnam dans les temps à venir.Le Premier ministre Justin Trudeau a partagé les avis du président Vo Van Thuong sur la situation et l’orientation de développement des relations entre les deux pays.Il a affirmé que le Canada attachait de l’importance à ses relations avec le Vietnam, exprimant ses impressions devant le développement économique rapide du Vietnam.Dans le contexte de nombreux défis, le Canada continuera de donner la priorité à la promotion des relations avec le Vietnam, notamment dans la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’éducation, la formation, la défense, la sécurité et les échanges entre les peuples.Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale. Les deux parties ont affirmé continuer de renforcer leur coopération et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment les Nations Unies et l’APEC, et de promouvoir le rôle du droit international.