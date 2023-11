San Francisco (VNA) - Le président Vo Van Thuong et son épouse, à la tête d'une haute délégation vietnamienne, sont arrivés à 9h mardi 14 novembre (heure locale) à l'aéroport international de San Francisco des Etats-Unis, entamant un voyage d'affaires pour assister à la Semaine des dirigeants des économies de l'APEC 2023 et aux activités bilatérales aux États-Unis du 14 au 17 novembre sur l’invitation du président américain Joe Biden.

Selon l'ordre du jour, dans le cadre de la Semaine de l'APEC 2023, le président Vo Van Thuong discutera de questions importantes pour pour l'économie régionale et mondiale avec les dirigeants des économies de l'APEC, proposera des orientations de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie, de l'innovation et de nombreux autres domaines.

Le Vietnam promouvra un esprit de dialogue, de construction et de responsabilité avec tous les membres, accordera une grande importance au multilatéralisme, coopérera et agira ensemble pour le développement durable et la prospérité de la région.

Selon les prévisions, le président Vo Van Thuong participera et prononcera un discours d'ouverture au Sommet des des chefs d'entreprise de l'APEC (PDG), participera aux dialogues entre les dirigeants des économies de l'APEC avec des partenaires et des invités au Sommet sur le cadre économique indo-pacifique...

Il tiendra également des réunions bilatérales avec les dirigeants des économies de l'APEC et les dirigeants des pays et organisations internationales participant à la Semaine de l'APEC 2023.

Concernant les activités bilatérales, le président Vo Van Thuong rencontrera les dirigeants américains, prononcera un discours et aura des échanges politiques au Conseil américain des relations étrangères (CFR) et participera à une table ronde mettant en relation entreprises et localités sur les hautes technologies. Le président Vo Van Thuong rencontrera également des dirigeants de certaines grandes sociétés et géants économiques américains.

Les activités du président Vo Van Thuong lors de la Semaine de haut niveau de l'APEC 2023 et les activités bilatérales avec les hauts dirigeants et les partenaires américains, notamment en Californie, constitueront des actions spécifiques à mettre en œuvre la Déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis, en particulier dans les domaines de l’éducation et la formation, la science et la technologie, l’innovation et la connexion des localités.- VNA