Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a participé et a prononcé un discours à l'ouverture du 11e Congrès national de l'Union nationale des étudiants du Vietnam, mandat 2023-2028, qui a eu lieu mardi 19 novembre à Hanoï.

Le président Vo Van Thuong s'exprime lors du 11e Congrès national de l'Union nationale des étudiants du Vietnam, mandat 2023-2028. Photo: VNA



Dans son discours, le président Vo Van Thuong a affirmé que les étudiants vietnamiens sont de futurs intellectuels, une ressource humaine importante au service de l’édification et de la défense de la Patrie.



Le Parti et l’État ont toujours une confiance profonde en la jeunesse et les étudiants, les identifiant comme « une grande force sociale et l'un des facteurs importants décisifs pour l'avenir et le destin de la nation ». Ils ont ainsi proposé de nombreuses politiques pour promouvoir leur grand rôle pour qu'ils deviennent une force loyale capable de poursuivre la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, a affirmé le président Vo Van Thuong.



Le chef de l’Etat a hautement apprécié les importantes réalisations de l'Union nationale des étudiants du Vietnam au cours du dernier mandat.



Dans le contexte d’évolutions complexes de la situation mondiale et régionale, le dirigeant a appelé les étudiants vietnamiens à affirmer et démontrer leur responsabilité envers le pays, en vue d'atteindre l'objectif que le Vietnam soit un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le président Vo Van Thuong offre un cadeau de souvenir au Congrès. Photo: VNA



Il a également demandé à l'Union d'organiser des mouvements, des programmes et des activités pour soutenir l'apprentissage, la créativité et la recherche scientifique des étudiants.



L'Union doit se concentrer sur l'éducation morale, l'amélioration de la capacité créative et de la responsabilité sociale des étudiants, attacher de l'importance à l'amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences pour s'adapter à l'ère numérique. Elle doit devenir un ami proche, protégeant les droits et intérêts légitimes des étudiants, a-t-il conclu.

Le Comité exécutif de l’Union pour le mandat 2023-2028 est composé de 103 membres. Nguyên Minh Triêt, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a été nommé président de l'Union nationale des étudiants du Vietnam. Photo: VNA



Lors du Congrès, les délégués ont élu le Comité exécutif de l’Union pour le mandat 2023-2028, composé de 103 membres.



Nguyên Minh Triêt, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a été nommé président de l'Union pour le mandat 2023 - 2028. Ses adjoints sont Hô Hông Nguyên, Nguyên Ba Cat, Nguyên Tiên Hung, Trân Thu Ha et Lê Công Hung. -VNA